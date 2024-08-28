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Регион
28 августа, 09:59

Аэропорты Татарстана перенаправили 10 самолётов в Самару и Чебоксары, план «Ковёр‎» отменён

Росавиация: Ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняты

Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

Ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска, введённые утром из-за угрозы атаки БПЛА на время действяи плана «Ковёр‎», сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

"В 12:30 МСК ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняты. В период действия временных ограничений на запасные аэродромы «ушли» 10 воздушных судов (ВС): – восемь ВС, летевших в Казань; – два ВС, следовавших в Нижнекамск», – уточнил представитель Росавиации.

Он объяснил, что меры вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов предпринимали все необходимые действия для этого.

Аэропорт Казани перенаправляет самолёты в Самару из-за воздушной угрозы
Аэропорт Казани перенаправляет самолёты в Самару из-за воздушной угрозы

В районе 8 утра 28 августа аэропорт в Казани временно перестал отправлять и принимать рейсы. Причиной стала угроза атаки беспилотника. Следом в аэропорту Нижнекамска ввели ограничения для обеспечения безопасности гражданских судов. Над аэропортами ввели план "Ковёр". Самолёты временно перенаправляли в Самару и Чебоксары.

Андрей Бражников
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