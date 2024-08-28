Аэропорты Татарстана перенаправили 10 самолётов в Самару и Чебоксары, план «Ковёр‎» отменён

Ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска, введённые утром из-за угрозы атаки БПЛА на время действяи плана «Ковёр‎», сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

"В 12:30 МСК ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняты. В период действия временных ограничений на запасные аэродромы «ушли» 10 воздушных судов (ВС): – восемь ВС, летевших в Казань; – два ВС, следовавших в Нижнекамск», – уточнил представитель Росавиации.

Он объяснил, что меры вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов предпринимали все необходимые действия для этого.