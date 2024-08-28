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Регион
28 августа, 05:50
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Аэропорт Казани перенаправляет самолёты в Самару из-за воздушной угрозы

Все самолёты, которые должны были прилететь в аэропорт Казани, начали перенаправлять на запасной аэродром. Он находится в Самаре, сообщает пресс-служба казанского аэропорта.

«Направляющиеся в аэропорт Казань рейсы из Москвы (Шереметьево) и Сочи перенаправлены на запасной аэродром в Самару», — говорится в сообщении.

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Ранее аэропорт Казани временно закрыли из-за угрозы атаки БПЛА. По сообщению Росавиации, это было сделано для безопасности полётов гражданских воздушных судов. На данный момент аэродром временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

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Shutterstock / FOTODOM / AzleenRamli

Наталья Афонина
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