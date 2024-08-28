Аэропорт Казани перенаправляет самолёты в Самару из-за воздушной угрозы

Все самолёты, которые должны были прилететь в аэропорт Казани, начали перенаправлять на запасной аэродром. Он находится в Самаре, сообщает пресс-служба казанского аэропорта.

«Направляющиеся в аэропорт Казань рейсы из Москвы (Шереметьево) и Сочи перенаправлены на запасной аэродром в Самару», — говорится в сообщении.