Аэропорт Казани перенаправляет самолёты в Самару из-за воздушной угрозы
Все самолёты, которые должны были прилететь в аэропорт Казани, начали перенаправлять на запасной аэродром. Он находится в Самаре, сообщает пресс-служба казанского аэропорта.
«Направляющиеся в аэропорт Казань рейсы из Москвы (Шереметьево) и Сочи перенаправлены на запасной аэродром в Самару», — говорится в сообщении.
Ранее аэропорт Казани временно закрыли из-за угрозы атаки БПЛА. По сообщению Росавиации, это было сделано для безопасности полётов гражданских воздушных судов. На данный момент аэродром временно не принимает и не отправляет авиарейсы.
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