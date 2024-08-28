Аэропорт Казани временно перестал принимать и отправлять рейсы
Временные ограничения введены в аэропорту Казани с утра 28 августа. Об этом сообщили в Росавиации.
«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов утром 28 августа на работу аэропорта Казани введены временные ограничения», — говорится в записи.
Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Предварительно, из-за угрозы атаки БПЛА.
Неспокойно в небе было и в Курской области, где сбили украинскую ракету. Обошлось, предварительно, без разрушений и пострадавших.
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