Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 августа, 04:10

Силы ПВО за ночь сбили 12 дронов в Воронежской и Ростовской областях

Средства противовоздушной обороны в течение ночи сработали в двух регионах России. Причиной стали беспилотники, сообщили в Минобороны РФ.

Пострадала Воронежская область, где сбили восемь БПЛА, и Ростовская область, над которой уничтожили четыре дрона.

Алаудинов заявил о нанесении серьёзного поражения силам ВСУ в Курской области
Алаудинов заявил о нанесении серьёзного поражения силам ВСУ в Курской области

Обломки сбитого дрона в Воронежской области упали вблизи взрывоопасных объектов и спровоцировали пожар. Два населённых пункта пришлось эвакуировать. Позднее угрозу устранили и жители смогли вернуться в свои дома.

Обложка ©

VK / Минобороны России

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Воронежская область
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров