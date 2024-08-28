Силы ПВО за ночь сбили 12 дронов в Воронежской и Ростовской областях
Средства противовоздушной обороны в течение ночи сработали в двух регионах России. Причиной стали беспилотники, сообщили в Минобороны РФ.
Пострадала Воронежская область, где сбили восемь БПЛА, и Ростовская область, над которой уничтожили четыре дрона.
Обломки сбитого дрона в Воронежской области упали вблизи взрывоопасных объектов и спровоцировали пожар. Два населённых пункта пришлось эвакуировать. Позднее угрозу устранили и жители смогли вернуться в свои дома.
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