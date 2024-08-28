В небе над Курской областью сбили украинскую ракету

Украинскую ракету сбили в небе над Курской областью. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Рано утром украинская ракета была сбита в небе над Курской областью системами ПВО», — написал глава региона в телеграм-канале, поблагодарив защитников.