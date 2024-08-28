В небе над Курской областью сбили украинскую ракету
Украинскую ракету сбили в небе над Курской областью. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«Рано утром украинская ракета была сбита в небе над Курской областью системами ПВО», — написал глава региона в телеграм-канале, поблагодарив защитников.
Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поздравил бойцов 589-го и 433-го полков с освобождением Орловки. За героизм, отвагу и мужество, проявленные при выполнении боевых задач более 2,5 тысячи военнослужащих награждены государственными наградами.
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