Турист потерял документы и решил убить себя в аэропорту Колумбии

Необычное происшествие случилось недавно в международном аэропорту Эль-Дорадо, который находится в колумбийской столице Боготе. Как передаёт газета Tiempo со ссылкой на видео, распространенное в соцсетях, он сделал это после того, как потерял деньги и документы.

Мужчина в колумбийской столице Боготе угрожает себя убить. Видео © Х / Colombia Oscura

Всё произошло в субботу, 24 августа. Героем видео стал мужчина по имени Веселин Димитров Христов, который является гражданином Болгарии. Он прибыл 21 августа в Боготу из Стамбула. В какой-то момент его ограбили, в результате чего он остался без документов и средств на поездку.

Впоследствии болгарин направился в аэропорт Эль-Дорадо, где попросил авиакомпанию отправить его домой. Однако его планам не суждено было сбыться: представители авиаперевозчика ему объяснили, что для этого нужно обратиться в посольство своей страны для оформления новых документов.

«Учитывая такой ответ, турист, который, судя по всему, сильно волновался, попытался совершить суицид, о чём можно судить по нескольким видеороликам, распространённым в соцсетях», — указано в материале.

В результате в это дело вмешались сотрудники местных правоохранительных органов и миграционной службы. Мужчина в настоящее время госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное.

Помимо этого, портал Infobae раскрыл некоторые подробности этого происшествия. По данным этого ресурса, турист во время случившегося разбил стеклянную бутылку, поранился и упал на пол, а позднее его госпитализировали.