Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 августа, 06:31

В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели план "Ковёр" из-за воздушной угрозы

С 09:00 по Москве в аэропорту Нижнекамска ввели ограничения для обеспечения безопасности гражданских судов. Сейчас воздушный порт не принимает и не отправляет рейсы. Об этом в своём сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

«С 09:00 МСК для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения введены также в аэропорту Нижнекамска (код ICAO: UWKE) – он не принимает и не отправляет рейсы», — уточнил Кореняко.

По его словам, сейчас экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов проводят необходимые мероприятия, чтобы обеспечить безопасность перелётов. В аэропортах Казани и Нижнекамска действует план "Ковёр" из-за угрозы атаки БПЛА, узнал SHOT от источника.

Аэропорт Казани перенаправляет самолёты в Самару из-за воздушной угрозы
Аэропорт Казани перенаправляет самолёты в Самару из-за воздушной угрозы

Ранее аэропорт в Казани временно перестал отправлять и принимать рейсы. Предварительно, причиной стала угроза атаки беспилотника.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Evgenii Panov

Владимир Озеров
  • Новости
  • Авиаперелеты
  • Общество
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров