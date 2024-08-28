В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели план "Ковёр" из-за воздушной угрозы

С 09:00 по Москве в аэропорту Нижнекамска ввели ограничения для обеспечения безопасности гражданских судов. Сейчас воздушный порт не принимает и не отправляет рейсы. Об этом в своём сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

«С 09:00 МСК для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения введены также в аэропорту Нижнекамска (код ICAO: UWKE) – он не принимает и не отправляет рейсы», — уточнил Кореняко.

По его словам, сейчас экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов проводят необходимые мероприятия, чтобы обеспечить безопасность перелётов. В аэропортах Казани и Нижнекамска действует план "Ковёр" из-за угрозы атаки БПЛА, узнал SHOT от источника.