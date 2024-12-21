Оперслужбы прибыли к ЖК «Лазурные небеса» в Казани после информации о БПЛА
К ЖК «Лазурные небеса» в Казани прибыли сотрудники оперативных служб. В здание, согласно сообщениям СМИ, врезался беспилотник. Об этом следует из сообщения главы региона Рустама Минниханова.
«[Главе Татарстана] Рустаму Нургалиевичу [Минниханову] в регулятором режиме докладывают обстановку. На место оперативно прибыли все службы», — отметили в пресс-службе.
Солгасно поручению главы региона, на место происшествия выдвинулся премьер-министр республики Алексей Песошин.
Напомним, сегодня утром в Минобороны сообщили об уничтожении дрона над Татарстаном. БПЛА влетел в многоэтажку, после этого там начался пожар. Жильцов эвакуировали. Позже стало известно о попадании второго беспилотника в эту же многоэтажку. Life.ru публиковал момент атаки.
Telegram / SHOT