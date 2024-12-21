Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 декабря, 06:25

Оперслужбы прибыли к ЖК «Лазурные небеса» в Казани после информации о БПЛА

К ЖК «Лазурные небеса» в Казани прибыли сотрудники оперативных служб. В здание, согласно сообщениям СМИ, врезался беспилотник. Об этом следует из сообщения главы региона Рустама Минниханова.

«[Главе Татарстана] Рустаму Нургалиевичу [Минниханову] в регулятором режиме докладывают обстановку. На место оперативно прибыли все службы», — отметили в пресс-службе.

Солгасно поручению главы региона, на место происшествия выдвинулся премьер-министр республики Алексей Песошин.

Напомним, сегодня утром в Минобороны сообщили об уничтожении дрона над Татарстаном. БПЛА влетел в многоэтажку, после этого там начался пожар. Жильцов эвакуировали. Позже стало известно о попадании второго беспилотника в эту же многоэтажку. Life.ru публиковал момент атаки.

У атакованной двумя дронами в Казани высотки замечен третий БПЛА
У атакованной двумя дронами в Казани высотки замечен третий БПЛА
Обложка ©

Telegram / SHOT

Мария Любицкая
  • Новости
  • Происшествия
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar