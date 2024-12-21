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21 декабря, 07:04
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В Казани учеников школ и техникумов эвакуировали в подвалы

В Казани прошла выборочная эвакуация школ, детей проводили на время в подвалы

В Казани учеников нескольких школ и техникумов эвакуировали в результате атаки беспилотников. В администрации города пояснили, что решение обусловлено целями безопасности.

«Проведена выборочная эвакуация по тем школам, где это было необходимо в целях безопасности. Детей проводили на время в подвалы. <…> Их не отпустят из убежищ, пока не будут даны соответствующие указания. Поэтому отправляться забирать детей прямо сейчас не нужно», — рассказали в мэрии и призвали родителей быть на связи.

Тем временем телеграм-канал SHOT сообщает, что один из взрывов прогремел, когда студенты Казанского колледжа строительства, архитектуры городского хозяйства вышли на улицу.

Напомним, сегодня утром беспилотники атаковали Татарстан. В Минобороны доложили об одном сбитом аппарате. Позже стало известно о попадании БПЛА в жилую многоэтажку, Life.ru публиковал момент удара. К настоящему моменту повреждены многоэтажки в трёх районах города. На месте ЧП находится глава Республики Рустам Минниханов.

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Shutterstock / FOTODOM / velirina

Оксана Попова
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