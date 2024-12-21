В Казани учеников школ и техникумов эвакуировали в подвалы

«Проведена выборочная эвакуация по тем школам, где это было необходимо в целях безопасности. Детей проводили на время в подвалы. <…> Их не отпустят из убежищ, пока не будут даны соответствующие указания. Поэтому отправляться забирать детей прямо сейчас не нужно», — рассказали в мэрии и призвали родителей быть на связи.