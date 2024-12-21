Глава Татарстана Минниханов прибыл на место атаки беспилотников в Казани
На место атаки дронов в Казани прибыл глава Татарстана Рустам Минниханов. Об этом сообщили в пресс-службе раиса Республики.
Глава Татарстана Минниханов прибыл на место атаки БПЛА в Казани. Видео © Telegram / Республика Татарстан
«Рустам Минниханов на месте, штаб докладывает ему оперативную информацию», — говорится в сообщении.
Напомним, ранним утром в Минобороны доложили об уничтожении дрона над Татарстаном. БПЛА попал в многоэтажку, после этого там вспыхнул пожар. Жителей вывели из здания. Позже сообщили о попадании второго беспилотника в эту же многоэтажку. Life.ru публиковал момент атаки. Специалисты экстренных служб работают на месте ЧП. На данный момент известно о повреждении домов в трёх районах города.
Telegram / Республика Татарстан