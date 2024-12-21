Стало известно, какими дронами ВСУ ударили по Казани
SHOT: ВСУ ударили по домам в Казани беспилотниками «Лютый»
ВСУ использовали беспилотники «Лютый» для атаки на Казань. Они сделаны по прототипу «PD-2». В результате ударов повреждены три дома. Об этом сообщает SHOT.
Атака дронов в Казани. Видео © SHOT
Два беспилотника ударили по элитной жилой высотке, начался пожар, третий — попал в верхушку ЖК «Манхэттен», также повреждена крыша пятиэтажного дома на улице Клары Цеткин.
Напомним, ранним утром в Минобороны доложили об уничтожении дрона над Татарстаном. БПЛА влетел в многоэтажку, после этого там начался пожар. Жителей вывели из здания. Позже сообщили о попадании второго беспилотника в эту же многоэтажку. Life.ru публиковал момент атаки. В данный момент атака дронов продолжается. Специалисты экстренных служб работают на месте ЧП.
SHOT