Life.ru публикует кадры из ЖК «Лазурные небеса» в Казани сразу после атаки первого БПЛА

В нашем распоряжении появились кадры из элитного ЖК «Лазурные небеса» в Казани. Сразу после первой атаки в восемь утра сработала пожарная тревога и заблокировались лифты, во всех квартирах заработало оповещение о необходимости эвакуации

Первый дрон ВСУ, по данным SHOT, ударил в нежилую квартиру на 31 этаже, пробил стекло, после чего начался пожар. Его локализовали на площади четырех квадратов. Жители начали спускаться по лестницам. Через 40 минут в дом был повторный прилёт — уже в жилую квартиру на 29 этаже. Начался уже более серьёзный пожар. Но к счастью, никто из жильцов высотки не пострадал.