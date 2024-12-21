Life.ru публикует кадры из ЖК «Лазурные небеса» в Казани сразу после атаки первого БПЛА
SHOT: После первой атаки в ЖК «Лазурные берега» в Казани сработала пожарная тревога
В нашем распоряжении появились кадры из элитного ЖК «Лазурные небеса» в Казани. Сразу после первой атаки в восемь утра сработала пожарная тревога и заблокировались лифты, во всех квартирах заработало оповещение о необходимости эвакуации
Пожарная тревога в ЖК Казани в связи с атакой БПЛА. Видео © Telegram / SHOT
Первый дрон ВСУ, по данным SHOT, ударил в нежилую квартиру на 31 этаже, пробил стекло, после чего начался пожар. Его локализовали на площади четырех квадратов. Жители начали спускаться по лестницам. Через 40 минут в дом был повторный прилёт — уже в жилую квартиру на 29 этаже. Начался уже более серьёзный пожар. Но к счастью, никто из жильцов высотки не пострадал.
Как рассказали местные жители, основная часть «Лазурных небес» — это офисные помещения, и сегодня там никого не было.
Напомним, сегодня утром беспилотники атаковали Татарстан. В Минобороны доложили об одном сбитом аппарате. Позже стало известно о попадании БПЛА в жилую многоэтажку, Life.ru публиковал момент удара. К настоящему моменту повреждены многоэтажки в трёх районах города. На месте ЧП находится глава Республики Рустам Минниханов. По предварительным данным, пострадали три человека. Небо над Республикой закрыто. Что известно об атаке к данному часу — в материале Life.ru.
Telegram / SHOT