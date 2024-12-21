Минобороны сообщило, что дроны ВСУ атаковали Казань тремя волнами
Минобороны: Атаки на Казань шли в три волны с разных направлений, сбито 6 БПЛА
Киевский режим атаковал Казань в три волны, которые шли с разных направлений. По информации российского оборонного ведомства, к настоящему моменты нейтрализовано шесть вражеских объектов ВСУ. Дроны были сбиты в период с 7:40 по 9:20.
«БПЛА применялись в три волны с разных направлений. Три беспилотных летательных аппарата ВСУ уничтожены дежурными средствами ПВО, ещё три БПЛА подавлены средствами РЭБ», — рассказали в Минобороны.
Напомним, сегодня утром беспилотники атаковали Татарстан. В Минобороны доложили об одном сбитом аппарате. Позже стало известно о попадании БПЛА в жилую многоэтажку, Life.ru публиковал момент удара. К настоящему моменту повреждены многоэтажки в трёх районах города. На месте ЧП находится глава Республики Рустам Минниханов. По предварительным данным, пострадали три человека. Небо над Республикой закрыто. Что известно об атаке к данному часу — в материале Life.ru.
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