Над Татарстаном введён план «Ковёр» на фоне атак БПЛА
Аэропорт Казани временно закрыт в связи с атакой беспилотников
Аэропорт Казани закрыт для приёма и отправки рейсов. Об этом сообщили в Росавиации.
«Временные ограничения введены для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении. Задержки коснулись 23 рейсов.
Напомним, ранним утром в Минобороны доложили об уничтожении дрона над Татарстаном. БПЛА попал в многоэтажку, после этого там вспыхнул пожар. Жителей вывели из здания. Позже сообщили о попадании второго беспилотника в эту же многоэтажку. Life.ru публиковал момент атаки. Специалисты экстренных служб работают на месте ЧП. На данный момент известно о повреждении домов в трёх районах города.
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