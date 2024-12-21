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Регион
21 декабря, 07:07

Над Татарстаном введён план «Ковёр» на фоне атак БПЛА

Аэропорт Казани временно закрыт в связи с атакой беспилотников

Аэропорт Казани закрыт для приёма и отправки рейсов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Временные ограничения введены для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении. Задержки коснулись 23 рейсов.

Глава Татарстана Минниханов прибыл на место атаки беспилотников в Казани
Глава Татарстана Минниханов прибыл на место атаки беспилотников в Казани

Напомним, ранним утром в Минобороны доложили об уничтожении дрона над Татарстаном. БПЛА попал в многоэтажку, после этого там вспыхнул пожар. Жителей вывели из здания. Позже сообщили о попадании второго беспилотника в эту же многоэтажку. Life.ru публиковал момент атаки. Специалисты экстренных служб работают на месте ЧП. На данный момент известно о повреждении домов в трёх районах города.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / KONSTANTIN_SHISHKIN

Мария Любицкая
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