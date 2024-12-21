Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 декабря, 07:27
3369

В Татарстане отменили массовые мероприятия на два дня после атаки ВСУ

В Татарстане решили на два дня отменить все массовые мероприятия для обеспечения безопасности на фоне атаки ВСУ. Об этом сообщает мэрия Казани.

«По решению Раиса Республики Татарстан в целях обеспечения безопасности в ближайшие два дня (суббота, воскресенье) в республике отменены все массовые мероприятия», — говорится в сообщении.

Напомним, Татарстан подвергся преступной атаке беспилотников киевского режима. В Минобороны РФ доложили об одном сбитом аппарате. Позже стало известно о попадании БПЛА в жилую многоэтажку, Life.ru публиковал момент удара. В итоге повреждены многоэтажки в трёх районах города. На месте ЧП находится глава Республики Рустам Минниханов.

Раскрыто число пострадавших в результате атаки ВСУ на Казань
Раскрыто число пострадавших в результате атаки ВСУ на Казань
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Николай Рюмин
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Рустам Минниханов
  • Мировая политика
  • Политика
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar