В Татарстане отменили массовые мероприятия на два дня после атаки ВСУ
В Татарстане решили на два дня отменить все массовые мероприятия для обеспечения безопасности на фоне атаки ВСУ. Об этом сообщает мэрия Казани.
«По решению Раиса Республики Татарстан в целях обеспечения безопасности в ближайшие два дня (суббота, воскресенье) в республике отменены все массовые мероприятия», — говорится в сообщении.
Напомним, Татарстан подвергся преступной атаке беспилотников киевского режима. В Минобороны РФ доложили об одном сбитом аппарате. Позже стало известно о попадании БПЛА в жилую многоэтажку, Life.ru публиковал момент удара. В итоге повреждены многоэтажки в трёх районах города. На месте ЧП находится глава Республики Рустам Минниханов.
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