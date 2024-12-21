Что известно об атаке ВСУ на Казань: главное

Сегодня, 21 декабря, киевский режим в очередной раз варварски атаковал территорию России. Под ударом оказалась Республика Татарстан. В её столице украинские беспилотники нанесли удары по жилым домам. Что известно об ударах по Казани — в материале Life.ru.

Изначально об атаке беспилотников сообщили в Минобороны. По сведениям российского оборонного ведомства, рано утром в Татарстане сбили один беспилотник.

Местные власти оперативно отреагировали на случившееся. На место происшествия сразу же прибыли специалисты экстренных служб. Более того, на место выехал лично глава Татарстана Рустам Минниханов.