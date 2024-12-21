Что известно об атаке ВСУ на Казань: главное
Украинский беспилотник ударил по многоэтажке в Казани. Обложка © Telegram / SHOT
Сегодня, 21 декабря, киевский режим в очередной раз варварски атаковал территорию России. Под ударом оказалась Республика Татарстан. В её столице украинские беспилотники нанесли удары по жилым домам. Что известно об ударах по Казани — в материале Life.ru.
Изначально об атаке беспилотников сообщили в Минобороны. По сведениям российского оборонного ведомства, рано утром в Татарстане сбили один беспилотник.
Спустя некоторое время стало известно, что на этом атака ВСУ не закончилась: позже украинский беспилотник влетел в 37-этажный элитный ЖК «Лазурные небеса» на пересечении улиц Взлётной и Патриса Лумумбы в Казани. В результате атаки там начался пожар. Затем БПЛА попал в данную многоэтажку снова — во время эвакуации жителей.
После этого беспилотники ВСУ ударили по двум другим жилым домам. Речь идёт о 23-этажном ЖК «Манхэттен» и 5-этажке на улице Клары Цеткин. Известно о трёх пострадавших. Мэрия Казани, в свою очередь, подтвердила информацию о повреждениях многоэтажек. Также там сообщили, что в целях безопасности было принято решение об эвакуации учеников школ и техникумов.
К настоящему моменту в Казани зафиксировали восемь прилётов украинских дронов. Шесть из них атаковали жилые массивы. Один попытался нанести удар по промышленному предприятию, но он не достиг цели. По нашим данным, ВСУ ударили по домам в столице Татарстана беспилотниками «Лютый». Они сделаны по прототипу «PD-2».
Местные власти оперативно отреагировали на случившееся. На место происшествия сразу же прибыли специалисты экстренных служб. Более того, на место выехал лично глава Татарстана Рустам Минниханов.
Сейчас все жильцы пострадавших домов эвакуированы. Они находятся в безопасности. Люди обеспечены всем необходимым. Также известно, что над Татарстаном введён план «Ковёр» на фоне атак БПЛА. Аналогичное решение приняли и в Ижевске.