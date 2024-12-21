Жителей Казани просят при сигнале тревоги спуститься в подвалы
В Казани работает система оповещения жителей в связи с атакой БПЛА
В Казани звучит сигнал системы оповещения жителей. Его включение произошло на фоне атаки БПЛА ранним утром. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале региона.
«В связи с атакой БПЛА в городе силами МЧС ведётся оповещение, жителей просят сохранять спокойствие, при звуке сигнала тревоги необходимо одеться и спуститься вниз на первые этажи [зданий], [в] подвалы», — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня утром стало известно об уничтожении беспилотника над Татарстаном. БПЛА влетел в многоэтажку, после чего там вспыхнул пожар. Была произведена эвакуация жильцов. Позже стало известно о попадании второго беспилотника в эту же многоэтажку. Life.ru публиковал момент атаки.
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