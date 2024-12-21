Жителей Казани просят при сигнале тревоги спуститься в подвалы

В Казани звучит сигнал системы оповещения жителей. Его включение произошло на фоне атаки БПЛА ранним утром. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале региона.

«В связи с атакой БПЛА в городе силами МЧС ведётся оповещение, жителей просят сохранять спокойствие, при звуке сигнала тревоги необходимо одеться и спуститься вниз на первые этажи [зданий], [в] подвалы», — говорится в сообщении.