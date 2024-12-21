Власти сообщили о восьми прилётах дронов в Казани

В Казани зафиксировали восемь прилётов украинских дронов. Большая часть из них атаковала жилые массивы. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана.

«К этой минуте зафиксировано восемь прилётов. Из них один — на промышленное предприятие, один — над рекой, шесть — на жилой массив», — сказали в пресс-службе, добавив, что жертв — нет.