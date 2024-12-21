Власти сообщили о восьми прилётах дронов в Казани
В Казани зафиксировали восемь прилётов БПЛА, шесть из них атаковали жилые дома
В Казани зафиксировали восемь прилётов украинских дронов. Большая часть из них атаковала жилые массивы. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана.
«К этой минуте зафиксировано восемь прилётов. Из них один — на промышленное предприятие, один — над рекой, шесть — на жилой массив», — сказали в пресс-службе, добавив, что жертв — нет.
Напомним, сегодня утром Татарстан подвергся атаке дронов ВСУ. В Минобороны рассказали об одном сбитом аппарате. Позже стало известно о попадании БПЛА в жилую многоэтажку, Life.ru публиковал момент удара. К настоящему моменту поражены многоэтажки в трёх районах города. На месте ЧП находится глава Республики Рустам Минниханов.
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