Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 декабря, 07:25

Власти сообщили о восьми прилётах дронов в Казани

В Казани зафиксировали восемь прилётов БПЛА, шесть из них атаковали жилые дома

В Казани зафиксировали восемь прилётов украинских дронов. Большая часть из них атаковала жилые массивы. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана.

«К этой минуте зафиксировано восемь прилётов. Из них один — на промышленное предприятие, один — над рекой, шесть — на жилой массив», — сказали в пресс-службе, добавив, что жертв — нет.

Напомним, сегодня утром Татарстан подвергся атаке дронов ВСУ. В Минобороны рассказали об одном сбитом аппарате. Позже стало известно о попадании БПЛА в жилую многоэтажку, Life.ru публиковал момент удара. К настоящему моменту поражены многоэтажки в трёх районах города. На месте ЧП находится глава Республики Рустам Минниханов.

Раскрыто число пострадавших в результате атаки ВСУ на Казань
Раскрыто число пострадавших в результате атаки ВСУ на Казань
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM /

Мария Любицкая
  • Новости
  • Происшествия
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar