В аэропорту Ижевска введён план «Ковер» из-за атаки беспилотников на Татарстан
Бречалов: В Ижевском аэропорту введен план «Ковёр», полёты приостановлены
В аэропорту Ижевска введен план «Ковёр». На данный момент все полёты приостановлены. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
«В Ижевском аэропорту введен план «Ковёр». Полёты пока приостановлены. О подробностях будем сообщать», — говорится в сообщении.
Такие меры приняты в связи с атакой БПЛА на Казань. Напомним, сегодня утром беспилотники атаковали Татарстан. В Минобороны доложили об одном сбитом аппарате. Позже стало известно о попадании БПЛА в жилую многоэтажку, Life.ru публиковал момент удара. К настоящему моменту повреждены многоэтажки в трёх районах города. На месте ЧП находится глава Республики Рустам Минниханов. Предварительно, ранены три человека.
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