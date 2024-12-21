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21 декабря, 07:23

В аэропорту Ижевска введён план «Ковер» из-за атаки беспилотников на Татарстан

Бречалов: В Ижевском аэропорту введен план «Ковёр», полёты приостановлены

В аэропорту Ижевска введен план «Ковёр». На данный момент все полёты приостановлены. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

«В Ижевском аэропорту введен план «Ковёр». Полёты пока приостановлены. О подробностях будем сообщать», — говорится в сообщении.

Такие меры приняты в связи с атакой БПЛА на Казань. Напомним, сегодня утром беспилотники атаковали Татарстан. В Минобороны доложили об одном сбитом аппарате. Позже стало известно о попадании БПЛА в жилую многоэтажку, Life.ru публиковал момент удара. К настоящему моменту повреждены многоэтажки в трёх районах города. На месте ЧП находится глава Республики Рустам Минниханов. Предварительно, ранены три человека.

Над Татарстаном введён план «Ковёр» на фоне атак БПЛА
Над Татарстаном введён план «Ковёр» на фоне атак БПЛА
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Мария Любицкая
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