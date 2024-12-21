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Регион
21 декабря, 07:55

Дрон, пытавшийся нанести удар по предприятию в Казани, не достиг цели

В Казани беспилотник совершил неудачную попытку атаковать промышленное здание. Он не попал в цель. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана.

«[Беспилотник] в промышленное предприятие не попал», — уточнили в пресс-службе главы Татарстан

Напомним, сегодня утром Татарстан подвергся атаке дронов ВСУ. В Минобороны рассказали об одном сбитом аппарате. Позже стало известно о попадании БПЛА в жилую многоэтажку, Life.ru публиковал момент удара. К настоящему моменту поражены многоэтажки в трёх районах города. На месте ЧП находится глава Республики Рустам Минниханов. Также над Татарстаном ввели план «Ковёр».

Власти сообщили о восьми прилётах дронов в Казани
Власти сообщили о восьми прилётах дронов в Казани
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Shutterstock / FOTODOM / aappp

Мария Любицкая
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