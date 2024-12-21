«Вот такие герои у нас живут»: В Казани пожарный закрыл собой ребёнка во время атаки дронов
360.ru: Сотрудник МЧС спас ребёнка во время атаки дронов в Казани
Житель Казани Гаяз Искандаров рассказал о героическом поступке сотрудника МЧС, который во время атаки украинских беспилотников на жилые дома закрыл собой его четырёхмесячную дочь. ЧП произошло утром 21 декабря, когда семья эвакуировалась из ЖК «Лазурные берега».
Мужчина подчеркнул в беседе с 360.ru, что он с женой и малышкой почувствовали вибрации после удара украинского БПЛА по зданию и быстро эвакуировались. Однако на улице супруги потеряли друг друга в толпе других жильцов. В этот момент люди заметили ещё один дрон ВСУ, летящий в их сторону.
«Жена говорила, что не может бежать. Пожарный берёт мою дочку и накрывает своим телом. Я спросил, как он выглядел, жена не запомнила. Вот такие герои у нас живут», — отметил собеседник издания.
Напомним, утром 21 декабря украинские беспилотники атаковали Казань. Один из дронов ВСУ влетел в 37-этажную высотку в элитном ЖК «Лазурные небеса», в результате чего начался пожар. Ещё один БПЛА тоже повторно атаковал здание во время эвакуации жителей. Другие беспилотники попали в 23-этажный ЖК «Манхэттен» и пятиэтажку на улице Клары Цеткин, пострадали три человека. После атаки БПЛА в Татарстане ввели режим ЧС. Медучреждения Казани переведены в режим повышенной готовности.
Telegram / SHOT