«Вот такие герои у нас живут»: В Казани пожарный закрыл собой ребёнка во время атаки дронов

Житель Казани Гаяз Искандаров рассказал о героическом поступке сотрудника МЧС, который во время атаки украинских беспилотников на жилые дома закрыл собой его четырёхмесячную дочь. ЧП произошло утром 21 декабря, когда семья эвакуировалась из ЖК «Лазурные берега».

Мужчина подчеркнул в беседе с 360.ru, что он с женой и малышкой почувствовали вибрации после удара украинского БПЛА по зданию и быстро эвакуировались. Однако на улице супруги потеряли друг друга в толпе других жильцов. В этот момент люди заметили ещё один дрон ВСУ, летящий в их сторону.