Режим ЧС ввели в Татарстане для органов власти и МЧС после атаки беспилотников
В Татарстане для органов власти и подразделений МЧС введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с атакой беспилотников на Казань. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Рустам Минниханов.
«Раис (глава Татарстана. — Прим. Life.ru) Республики Татарстан подписал распоряжение, согласно которому для органов власти и подразделений МЧС вводится особый режим. Документ касается исключительно тех, кто сейчас занимается ликвидацией последствий атаки БПЛА», — указано в сообщении пресс-службы Минниханова.
Там подчеркнули, что режим ЧС не затрагивают население.
Напомним, утром 21 декабря Казань попала под серию ударов украинских беспилотников. Один из дронов ВСУ влетел в 37-этажную высотку в элитном ЖК «Лазурные небеса», начался пожар. Затем другой беспилотник попал в данную многоэтажку снова — во время эвакуации жителей. Другие БПЛА попали в 23-этажный ЖК «Манхэттен» и пятиэтажку на улице Клары Цеткин, пострадали три человека. Что известно об атаке — в материале Life.ru.
ТАСС / Оксана Сотник