Режим ЧС ввели в Татарстане для органов власти и МЧС после атаки беспилотников

В Татарстане для органов власти и подразделений МЧС введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с атакой беспилотников на Казань. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Рустам Минниханов.

«Раис (глава Татарстана. — Прим. Life.ru) Республики Татарстан подписал распоряжение, согласно которому для органов власти и подразделений МЧС вводится особый режим. Документ касается исключительно тех, кто сейчас занимается ликвидацией последствий атаки БПЛА», — указано в сообщении пресс-службы Минниханова.