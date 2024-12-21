Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 декабря, 12:44

Режим ЧС ввели в Татарстане для органов власти и МЧС после атаки беспилотников

В Татарстане для органов власти и подразделений МЧС введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с атакой беспилотников на Казань. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Рустам Минниханов.

«Раис (глава Татарстана. — Прим. Life.ru) Республики Татарстан подписал распоряжение, согласно которому для органов власти и подразделений МЧС вводится особый режим. Документ касается исключительно тех, кто сейчас занимается ликвидацией последствий атаки БПЛА», — указано в сообщении пресс-службы Минниханова.

Там подчеркнули, что режим ЧС не затрагивают население.

Медучреждения Казани переведены в режим повышенной готовности
Медучреждения Казани переведены в режим повышенной готовности

Напомним, утром 21 декабря Казань попала под серию ударов украинских беспилотников. Один из дронов ВСУ влетел в 37-этажную высотку в элитном ЖК «Лазурные небеса», начался пожар. Затем другой беспилотник попал в данную многоэтажку снова — во время эвакуации жителей. Другие БПЛА попали в 23-этажный ЖК «Манхэттен» и пятиэтажку на улице Клары Цеткин, пострадали три человека. Что известно об атаке — в материале Life.ru.

Обложка ©

ТАСС / Оксана Сотник

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Региональные власти
  • Происшествия
  • Политика
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar