Белоусов объяснил необходимость создания нового рода войск в ВС РФ

Министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что в 2025 году в стране будет создан новый род войск — войска беспилотных систем. По его словам, это решение обусловлено растущей ролью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в современных военных конфликтах.

Андрей Белоусов на итоговом заседании. Видео © Telegram / Минобороны России

«Роль таких средств в современной вооружённой борьбе настолько высока, что принято решение о формировании в Вооружённых Силах особого отдельного рода войск — войск беспилотных систем», — отметил министр на заседании Техсовета Минобороны.

По словам министра, формирование этого рода войск планируется завершить в третьем квартале следующего года.