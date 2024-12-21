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21 декабря, 17:24

Белоусов объяснил необходимость создания нового рода войск в ВС РФ

Белоусов: В ВС РФ в 2025 году появятся войска беспилотных систем

Министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что в 2025 году в стране будет создан новый род войск — войска беспилотных систем. По его словам, это решение обусловлено растущей ролью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в современных военных конфликтах.

Андрей Белоусов на итоговом заседании. Видео © Telegram / Минобороны России

«Роль таких средств в современной вооружённой борьбе настолько высока, что принято решение о формировании в Вооружённых Силах особого отдельного рода войск — войск беспилотных систем», — отметил министр на заседании Техсовета Минобороны.

По словам министра, формирование этого рода войск планируется завершить в третьем квартале следующего года.

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Ранее Белоусов сообщил, что в ходе специальной военной операции (СВО) беспилотники играют ключевую роль в тактическом звене. Он отметил, что их использование охватывает различные задачи, включая разведку, нанесение ударов и транспортировку грузов. Министр обороны высоко оценил механизм ускоренного внедрения разработок народного оборонно-промышленного комплекса, который с апреля поставил более 65 видов беспилотников и робототехники.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Алена Пенчугина
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