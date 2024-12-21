Три украинских дрона перехвачены над Крымом
Минобороны РФ: Средства ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ над Крымом
В небе над Крымом средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России. Три вражеских БПЛА были перехвачены за полчаса.
«С 15:40 до 16:10 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских БПЛА над территорией Республики Крым», — рассказали в Минобороны.
Также сегодня атака украинских дронов произошла в Татарстане. Один украинский беспилотник атаковал 37-этажную высотку в элитном ЖК «Лазурные небеса», в результате чего начался пожар. Ещё один дрон повторно атаковал здание во время эвакуации жителей. Другие БПЛА попали в 23-этажный ЖК «Манхэттен» и пятиэтажку на улице Клары Цеткин, пострадали три человека. После атаки дронов ВСУ в регионе ввели режим ЧС. Медучреждения Казани переведены в режим повышенной готовности.
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