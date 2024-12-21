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Регион
21 декабря, 15:42

Три украинских дрона перехвачены над Крымом

Минобороны РФ: Средства ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ над Крымом

В небе над Крымом средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России. Три вражеских БПЛА были перехвачены за полчаса.

«С 15:40 до 16:10 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских БПЛА над территорией Республики Крым», — рассказали в Минобороны.

Также сегодня атака украинских дронов произошла в Татарстане. Один украинский беспилотник атаковал 37-этажную высотку в элитном ЖК «Лазурные небеса», в результате чего начался пожар. Ещё один дрон повторно атаковал здание во время эвакуации жителей. Другие БПЛА попали в 23-этажный ЖК «Манхэттен» и пятиэтажку на улице Клары Цеткин, пострадали три человека. После атаки дронов ВСУ в регионе ввели режим ЧС. Медучреждения Казани переведены в режим повышенной готовности.

Life.ru публикует кадры из ЖК «Лазурные небеса» в Казани сразу после атаки первого БПЛА
Life.ru публикует кадры из ЖК «Лазурные небеса» в Казани сразу после атаки первого БПЛА
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Shutterstock / FOTODOM / aappp

Полина Никифорова
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