Российские космонавты с борта МКС поздравили соотечественников с Новым годом

Экипаж российского сегмента Международной космической станции Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов поздравили соотечественников с наступающим Новым годом. Видеозапись с их участием опубликовал Роскосмос.

Поздравление от космонавтов. Видео © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

Овчинин напомнил, что Новый год — самый тёплый, душевный и семейный праздник. Именно поэтому, поддержал его Вагнер, россиянам стоит провести этот день в кругу самых близких. Даже в сотнях километрах от Земли космонавты ощущают любовь и поддержку своих родных, добавил Горбунов.

«В круговороте ежедневных забот мы часто забываем, что рядом с нами находятся любящие люди, которые нуждаются в заботе и внимании. Творите добро, дарите счастье и улыбки окружающим», — добавили космонавты, пожелав россиянам мира, успехов и исполнения желаний в новом году.