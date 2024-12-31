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31 декабря, 00:26

Российские космонавты с борта МКС поздравили соотечественников с Новым годом

Экипаж российского сегмента Международной космической станции Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов поздравили соотечественников с наступающим Новым годом. Видеозапись с их участием опубликовал Роскосмос.

Поздравление от космонавтов. Видео © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

Овчинин напомнил, что Новый год — самый тёплый, душевный и семейный праздник. Именно поэтому, поддержал его Вагнер, россиянам стоит провести этот день в кругу самых близких. Даже в сотнях километрах от Земли космонавты ощущают любовь и поддержку своих родных, добавил Горбунов.

«В круговороте ежедневных забот мы часто забываем, что рядом с нами находятся любящие люди, которые нуждаются в заботе и внимании. Творите добро, дарите счастье и улыбки окружающим», добавили космонавты, пожелав россиянам мира, успехов и исполнения желаний в новом году.

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Подготовка к Новому году тем временем во всю ведётся и в космосе. Праздничный стол наших соотечественников на МКС украсит даже оливье — один из традиционных символов этого торжества.

Обложка ©

Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

Артём Гапоненко
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