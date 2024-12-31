Ким Чен Ын назвал Путина близким другом и товарищем в новогоднем поздравлении
Северокорейский лидер Ким Чен Ын поздравил российского коллегу Владимира Путина с наступающим Новым годом. В предпраздничной телеграмме глава КНР также пожелал «братскому народу» и «отважной армии» РФ великой победы над неонацистами в 2025 году.
«Товарищ Ким Чен Ын, тепло поздравляя Путина — самого близкого друга и товарища — с Новым годом, от себя лично, от имени корейского народа и всех солдат и офицеров Вооружённых сил республики послал горячие поздравления братскому российскому народу, всем военнослужащим отважной российской армии», — приводит выдержку из телеграммы ЦТАК.
Глава соседнего государства выразил надежду, что в 2025-м державы продолжат развивать стратегическое сотрудничество и укреплять дружеские отношения.
ТАСС / POOL / Владимир Смирнов