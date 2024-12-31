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30 декабря, 23:16

Ким Чен Ын назвал Путина близким другом и товарищем в новогоднем поздравлении

Северокорейский лидер Ким Чен Ын поздравил российского коллегу Владимира Путина с наступающим Новым годом. В предпраздничной телеграмме глава КНР также пожелал «братскому народу» и «отважной армии» РФ великой победы над неонацистами в 2025 году.

«Товарищ Ким Чен Ын, тепло поздравляя Путина — самого близкого друга и товарища — с Новым годом, от себя лично, от имени корейского народа и всех солдат и офицеров Вооружённых сил республики послал горячие поздравления братскому российскому народу, всем военнослужащим отважной российской армии», — приводит выдержку из телеграммы ЦТАК.

Глава соседнего государства выразил надежду, что в 2025-м державы продолжат развивать стратегическое сотрудничество и укреплять дружеские отношения.

Новогоднее обращение Путина покажут в метро и наземном транспорте Москвы
Новогоднее обращение Путина покажут в метро и наземном транспорте Москвы

30 декабря зарубежных лидеров поздравил и сам Путин. Впрочем, тёплые слова по случаю приближения 2025 года от российского президента услышали не все.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Владимир Смирнов

Илья Пушкарев
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