Путин не поздравил с Новым годом Байдена и других западных лидеров
Президент России Владимир Путин снова не стал поздравлять лидера США Джо Байдена и руководителей других недружественных западных стран c предстоящими праздниками. Глава государства уже третий год подряд не направляет новогодние телеграммы в Штаты.
Обычно Путин поздравляет с Новым годом и Рождеством своих коллег в последних числах декабря. На сайте Кремля уже опубликовали список лидеров, которые получили телеграммы от главы России.
«Владимир Путин тепло поздравил с Рождеством и наступающим новым, 2025 годом руководителей целого ряда государств», — говорится на сайте.
При этом в список не вошли руководители Великобритании, Германии, США, Франции, Японии и других крупных недружественных для РФ государств.
Тёплые поздравления от президента страны в этот раз смогли получить Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Южная Осетия, Боливия и многие другие страны. Также телеграмму направили Папе Римскому Франциску и некоторым экс-лидерам ряда стран. Новогодние пожелания отослали и бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву.
Life.ru