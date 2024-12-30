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Регион
30 декабря, 09:56

Путин не поздравил с Новым годом Байдена и других западных лидеров

Президент России Владимир Путин снова не стал поздравлять лидера США Джо Байдена и руководителей других недружественных западных стран c предстоящими праздниками. Глава государства уже третий год подряд не направляет новогодние телеграммы в Штаты.

Обычно Путин поздравляет с Новым годом и Рождеством своих коллег в последних числах декабря. На сайте Кремля уже опубликовали список лидеров, которые получили телеграммы от главы России.

«Владимир Путин тепло поздравил с Рождеством и наступающим новым, 2025 годом руководителей целого ряда государств», — говорится на сайте.

При этом в список не вошли руководители Великобритании, Германии, США, Франции, Японии и других крупных недружественных для РФ государств.

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Тёплые поздравления от президента страны в этот раз смогли получить Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Южная Осетия, Боливия и многие другие страны. Также телеграмму направили Папе Римскому Франциску и некоторым экс-лидерам ряда стран. Новогодние пожелания отослали и бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву.

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Life.ru

Наталья Афонина
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