Путин поздравил зарубежных лидеров с Новым годом и Рождеством

Глава государства Владимир Путин поздравил зарубежных лидеров с наступающим Новым годом и Рождеством. Об этом проинформировала пресс-служба Кремля.

В частности, тёплые поздравления были направлены главам государств и председателям правительств следующих стран: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Южная Осетия, Боливия, Бразилия, Венгрия, Венесуэла, Вьетнам, Индия, Китай, КНДР, Куба, Лаос, Монголия, Мьянма, Никарагуа, Сербия, Турция, Эфиопия, Южноафриканская Республика.

Поздравление также было направлено Папе Римскому Франциску и некоторым экс-лидерам ряда стран. В их числе кубинский политический деятель Рауль Кастро, армянский политик Серж Саргасян, немецкий политик Герхард Шрёдер и бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.