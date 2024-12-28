В Кремле рассказали, как Путин празднует Новый год
Песков: Путин празднует Новый год дома, если никуда не едет
Президент России Владимир Путин отмечает Новый год дома, если никуда не едет. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент обычно дома встречает Новый год, если он никуда не ездит. Вы помните, что он часто ездит в те места, где он больше всего нужен», — сказал представитель Кремля журналистам.
Песков добавил, что в кабинете у Путина традиционно стоит ёлка.
Ранее Путин поздравил народы стран СНГ с наступающим Новым годом. Глава государства пожелал им здоровья, благополучия, счастья и процветания. В Кремле тем временем рассказали, кому не стоит ждать поздравлений от российского президента.
Life.ru