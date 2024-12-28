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Регион
28 декабря, 10:05

В Кремле рассказали, как Путин празднует Новый год

Песков: Путин празднует Новый год дома, если никуда не едет

Президент России Владимир Путин отмечает Новый год дома, если никуда не едет. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент обычно дома встречает Новый год, если он никуда не ездит. Вы помните, что он часто ездит в те места, где он больше всего нужен», — сказал представитель Кремля журналистам.

Песков добавил, что в кабинете у Путина традиционно стоит ёлка.

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Ранее Путин поздравил народы стран СНГ с наступающим Новым годом. Глава государства пожелал им здоровья, благополучия, счастья и процветания. В Кремле тем временем рассказали, кому не стоит ждать поздравлений от российского президента.

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Life.ru

Александр Юнашев
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