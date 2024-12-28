В Кремле рассказали, как Путин празднует Новый год

Президент России Владимир Путин отмечает Новый год дома, если никуда не едет. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент обычно дома встречает Новый год, если он никуда не ездит. Вы помните, что он часто ездит в те места, где он больше всего нужен», — сказал представитель Кремля журналистам.