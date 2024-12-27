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Регион
27 декабря, 10:46

«Праздники объединяют»: Life.ru узнал, чего Путин в этом году пожелал в новогодних открытках

Путин по традиции поздравил с Новым годом видных журналистов и общественников

Президент России Владимир Путин по традиции поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством видных общественных деятелей, чиновников и журналистов. Life.ru узнал, что содержится в специальной открытке от главы государства.

«Поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством! Эти замечательные, всеми любимые праздники объединяют нас, создают в каждом доме особую, по-семейному тёплую атмосферу, пробуждают в людях самые светлые чувства», — говорится в поздравительной открытке от президента.

Путин поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством общественников и журналистов. Фото © Life.ru

Путин поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством общественников и журналистов. Фото © Life.ru

Путин поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством общественников и журналистов. Фото © Life.ru

Путин поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством общественников и журналистов. Фото © Life.ru

Также глава государства пожелал здоровья, осуществления планов и всего наилучшего.

Ранее сообщалось, что Путин поговорил по телефону с 12-летней школьницей Таисией Леоновой из Подмосковья. В рамках акции «Ёлка желаний» президент исполнил её мечту. Семиклассница вместе с мамой, бабушкой и братом побывала на репетиции ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.

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Life.ru

Александр Юнашев
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