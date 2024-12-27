«Праздники объединяют»: Life.ru узнал, чего Путин в этом году пожелал в новогодних открытках

Президент России Владимир Путин по традиции поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством видных общественных деятелей, чиновников и журналистов. Life.ru узнал, что содержится в специальной открытке от главы государства.

«Поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством! Эти замечательные, всеми любимые праздники объединяют нас, создают в каждом доме особую, по-семейному тёплую атмосферу, пробуждают в людях самые светлые чувства», — говорится в поздравительной открытке от президента.

Путин поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством общественников и журналистов. Фото © Life.ru

Путин поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством общественников и журналистов. Фото © Life.ru

Также глава государства пожелал здоровья, осуществления планов и всего наилучшего.