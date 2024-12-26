Семиклассница Таисия из Подмосковья поговорила по телефону с Владимиром Путиным

Семиклассница Таисия Леонова поговорила по телефону с президентом России Владимиром Путиным. В рамках благотворительной акции «Ёлка желаний» глава государства исполнил мечту девочки: она вместе с мамой, бабушкой и братом посетила репетицию ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. Таисия рассказала президенту, что экскурсия прошла замечательно. Девочка увлекается танцевальным творчеством, занимается в двух коллективах, поэтому для неё очень важно было попасть в репетиционные залы ансамбля, известного на весь мир.

Путин позвонил Тае из Подмосковья, чью мечту исполнил в рамках «Ёлки желаний». Видео © Telegram/ Кремль. Новости

Для семьи Леоновых запланировано ещё несколько праздничных мероприятий в Москве. Они проведут время на катке, побывают в музеях Московского Кремля, а вечером Таисия с мамой, бабушкой и братом приглашены на концерт.