«Сделаем обязательно»: Путин исполнит три детских мечты в рамках акции «Ёлка желаний»

Президент России Владимир Путин традиционно принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний». Глава государства выбрал три шарика-открытки с новогодними мечтами детей. Желания у ребят вполне простые, которые российский лидер легко сможет осуществить.

Путин традиционно принял участие в акции «Ёлка желаний». Видео © Telegram / «Кремль. Новости»

Одна из девочек мечтает побывать в роли пилота авиатренажёра, другая — посетить репетицию ансамбля народного танца имени Моисеева. Ещё один ребёнок всегда мечтал побывать в Санкт-Петербурге.

«Это не сложно реализовать, сделаем обязательно», — заверил президент.