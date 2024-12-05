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5 декабря, 16:11

«Сделаем обязательно»: Путин исполнит три детских мечты в рамках акции «Ёлка желаний»

Путин принял участие в благотворительной акции «Ëлка желаний»

Президент России Владимир Путин традиционно принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний». Глава государства выбрал три шарика-открытки с новогодними мечтами детей. Желания у ребят вполне простые, которые российский лидер легко сможет осуществить.

Путин традиционно принял участие в акции «Ёлка желаний». Видео © Telegram / «Кремль. Новости»

Одна из девочек мечтает побывать в роли пилота авиатренажёра, другая — посетить репетицию ансамбля народного танца имени Моисеева. Ещё один ребёнок всегда мечтал побывать в Санкт-Петербурге.

«Это не сложно реализовать, сделаем обязательно», — заверил президент.

История 6 улыбок: Как Владимир Путин вместо Деда Мороза исполнял детские мечты на «Ёлке желаний»
История 6 улыбок: Как Владимир Путин вместо Деда Мороза исполнял детские мечты на «Ёлке желаний»

Напомним, первая «Ёлка желаний» состоялась в 2018 году. Эта инициатива, взятая под личное покровительство Путина, выходит далеко за рамки обычной благотворительной акции, становясь символом национальной солидарности и заботы о будущем поколении.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Терещенко

Алена Пенчугина
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