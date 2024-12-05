«Сделаем обязательно»: Путин исполнит три детских мечты в рамках акции «Ёлка желаний»
Путин принял участие в благотворительной акции «Ëлка желаний»
Президент России Владимир Путин традиционно принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний». Глава государства выбрал три шарика-открытки с новогодними мечтами детей. Желания у ребят вполне простые, которые российский лидер легко сможет осуществить.
Путин традиционно принял участие в акции «Ёлка желаний». Видео © Telegram / «Кремль. Новости»
Одна из девочек мечтает побывать в роли пилота авиатренажёра, другая — посетить репетицию ансамбля народного танца имени Моисеева. Ещё один ребёнок всегда мечтал побывать в Санкт-Петербурге.
«Это не сложно реализовать, сделаем обязательно», — заверил президент.
Напомним, первая «Ёлка желаний» состоялась в 2018 году. Эта инициатива, взятая под личное покровительство Путина, выходит далеко за рамки обычной благотворительной акции, становясь символом национальной солидарности и заботы о будущем поколении.
ТАСС / Михаил Терещенко