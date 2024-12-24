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24 декабря, 13:38

Путин позвонил девочке из Шебекино, чью мечту исполнил в рамках «Ёлки желаний»

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с 10-летней Маргаритой Руцинской из города Шебекино Белгородской области, чью мечту глава государства исполнил в рамках благотворительной акции «Ёлка желаний».

Путин позвонил девочке из Шебекино, чью мечту исполнил в рамках «Ёлки желаний». Видео © Telegram/Кремль. Новости

Маргарита впервые приехала в Москву. Вместе с родителями она побывала в Национальном центре «Россия» и посмотрела балет «Щелкунчик» в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Для девочки также была организована вертолётная экскурсия по Подмосковью. И главное — она исполнила свою мечту — совершила тренировочный полёт на авиатренажёре «Сухой Суперджет 100».

История 6 улыбок: Как Владимир Путин вместо Деда Мороза исполнял детские мечты на «Ёлке желаний»
История 6 улыбок: Как Владимир Путин вместо Деда Мороза исполнял детские мечты на «Ёлке желаний»

Напомним, в начале декабря на площадке Международной премии #МыВместе президент России Владимир Путин традиционно принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний». Глава государства выбрал три шарика-открытки с новогодними мечтами детей. Так, Маргарита мечтала побывать в роли пилота авиатренажёра, другая девочка — посетить репетицию ансамбля народного танца имени Моисеева. Ещё один ребёнок всегда мечтал побывать в Санкт-Петербурге.

Обложка ©

Telegram/Кремль. Новости

Александра Вишнякова
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