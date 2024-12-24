Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с 10-летней Маргаритой Руцинской из города Шебекино Белгородской области, чью мечту глава государства исполнил в рамках благотворительной акции «Ёлка желаний».

Путин позвонил девочке из Шебекино, чью мечту исполнил в рамках «Ёлки желаний». Видео © Telegram/Кремль. Новости

Маргарита впервые приехала в Москву. Вместе с родителями она побывала в Национальном центре «Россия» и посмотрела балет «Щелкунчик» в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Для девочки также была организована вертолётная экскурсия по Подмосковью. И главное — она исполнила свою мечту — совершила тренировочный полёт на авиатренажёре «Сухой Суперджет 100».