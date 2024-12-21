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21 декабря, 18:25

Песков рассказал, кого Путин не поздравит с Новым годом

Песков: Путин не будет поздравлять с Новым годом глав недружественных стран

Президент России Владимир Путин не будет поздравлять с Новым годом и Рождеством руководителей недружественных стран, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. При этом глава государства традиционно направит поздравительные телеграммы иностранным партнёрам и некоторым народам.

«Он не будет поздравлять недружественные страны (лидеров этих стран. — Прим. Life.ru), но у некоторых недружественных стран он поздравит людей, народы», — отметил представитель Кремля в беседе с ТАСС.

А ранее Путин по окончанию прямой линии обратился к россиянам с добрым напутствием перед праздниками. Глава государства напомнил, что Новый год — это семейный праздник, а потому его главное пожелание состоит в том, чтобы каждый имел возможность провести время в кругу своей семьи.

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Life.ru

Наталья Демьянова
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