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21 декабря, 15:51

В Кремле отреагировали на желание премьера Словакии приехать в Москву

Песков — о возможном визите Фицо в Москву: «Не будем забегать вперёд»

Кремль не может подтвердить или опровергнуть информацию о возможном визите премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы своевременно всё сообщим, не будем забегать вперёд. Надо чуть-чуть набраться терпения», — приводит ТАСС его слова.

Президент Сербии Александар Вучич ранее сообщил, что Фицо 23 декабря намерен провести переговоры с Путиным. Визит словацкого премьера в Москву будет связан с отказом Украины от транзита российского газа в Европу.

Фицо уверен в будущем кризисе в Словакии после отказа Киева от транзита газа
Фицо уверен в будущем кризисе в Словакии после отказа Киева от транзита газа
Обложка ©

ТАСС / AP / Darko Vojinovic

Наталья Демьянова
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