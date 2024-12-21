В Кремле отреагировали на желание премьера Словакии приехать в Москву
Песков — о возможном визите Фицо в Москву: «Не будем забегать вперёд»
Кремль не может подтвердить или опровергнуть информацию о возможном визите премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Мы своевременно всё сообщим, не будем забегать вперёд. Надо чуть-чуть набраться терпения», — приводит ТАСС его слова.
Президент Сербии Александар Вучич ранее сообщил, что Фицо 23 декабря намерен провести переговоры с Путиным. Визит словацкого премьера в Москву будет связан с отказом Украины от транзита российского газа в Европу.
ТАСС / AP / Darko Vojinovic