В Кремле отреагировали на желание премьера Словакии приехать в Москву

Кремль не может подтвердить или опровергнуть информацию о возможном визите премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы своевременно всё сообщим, не будем забегать вперёд. Надо чуть-чуть набраться терпения», — приводит ТАСС его слова.