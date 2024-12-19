Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 декабря, 13:49

Путин дал напутствие россиянам перед Новым годом и Рождеством

Обложка © Валерий Матыцин/ТАСС

Обложка © Валерий Матыцин/ТАСС

Президент России Владимир Путин по окончанию прямой линии обратился к россиянам с добрым напутствием перед Новым годом и Рождеством.

«Когда я разговариваю с представителями разных конфессий, часто спрашиваю их: «А люди вам о чём говорят чаще всего, о чём сожалеют?» Отвечают, что слишком мало уделяли внимание детям», — указал российский лидер.

Путин не стал давать совет Владу Бумаге, на чём воспитывать детей
Путин не стал давать совет Владу Бумаге, на чём воспитывать детей

Путин напомнил, что Новый год — это семейный праздник, а потому его главное пожелание состоит в том, чтобы каждый имел возможность провести время в кругу своей семьи.

«И хочу пожелать всем успехов, счастья, благополучия», — подчеркнул российский лидер.

Многодетная мать из Сургута рассказала, куда поедет в отпуск после звонка Путину
Многодетная мать из Сургута рассказала, куда поедет в отпуск после звонка Путину

А ранее в ходе прямой линии Путин прокомментировал ситуацию с рождаемостью в России и заявил, что стране «девушки нужны».

Марина Фещенко
  • Новости
  • Прямая линия с Путиным
  • Путин
  • Новый год
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar