Путин дал напутствие россиянам перед Новым годом и Рождеством

Президент России Владимир Путин по окончанию прямой линии обратился к россиянам с добрым напутствием перед Новым годом и Рождеством.

«Когда я разговариваю с представителями разных конфессий, часто спрашиваю их: «А люди вам о чём говорят чаще всего, о чём сожалеют?» Отвечают, что слишком мало уделяли внимание детям», — указал российский лидер.

Путин напомнил, что Новый год — это семейный праздник, а потому его главное пожелание состоит в том, чтобы каждый имел возможность провести время в кругу своей семьи.

«И хочу пожелать всем успехов, счастья, благополучия», — подчеркнул российский лидер.