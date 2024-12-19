«Девушки нужны!» Путин прокомментировал ситуацию с рождаемостью в России
Путин: Уровень рождаемости в РФ упал до 1,4%, нужно его поднимать
Чтобы обеспечить воспроизводство населения, уровень рождаемости в России должен подняться до 2,1%, а чтобы был рост — до 2,3%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии, которую транслирует Life.ru.
«Вопрос чрезвычайно важный, и не только для России, но и для очень многих стран мира. В СССР достигался уровень примерно 2% рождаемости: это количество детей на одну женщину. В СССР был момент, когда было 2% роста, у нас был 1,7%. К сожалению, сейчас этот показатель упал до 1,4%. Конечно, это мало. Но в нашем положении находятся и другие страны региона: Финляндия, Норвегия, в Испании меньше, в Японии ещё меньше, в Южной Корее 0,7% — ужасно. У нас ещё получше», — сказал Путин.
Путин прокомментировал ситуацию с рождаемостью в России. Видео © Life.ru
Президент добавил, что в нашей стране была два резких спада рождаемости — в период Великой Отечественной войны и после развала СССР. Это тяжёлое испытание, отметил глава государства.
«У нас количество женщин в детородном возрасте сократилось на 30%. Девушки нужны!» — подчеркнул Путин.
Ранее в Госдуме объяснили, что включает стратегия «семейноцентризма». По словам депутата, она объединит семейную и демографическую политику.