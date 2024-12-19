«Девушки нужны!» Путин прокомментировал ситуацию с рождаемостью в России

«Вопрос чрезвычайно важный, и не только для России, но и для очень многих стран мира. В СССР достигался уровень примерно 2% рождаемости: это количество детей на одну женщину. В СССР был момент, когда было 2% роста, у нас был 1,7%. К сожалению, сейчас этот показатель упал до 1,4%. Конечно, это мало. Но в нашем положении находятся и другие страны региона: Финляндия, Норвегия, в Испании меньше, в Японии ещё меньше, в Южной Корее 0,7% — ужасно. У нас ещё получше», — сказал Путин.