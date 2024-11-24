Матвиенко предложила ввести Десятилетие семьи для улучшения демографии в России

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести в России Десятилетие семьи, аналогичное существующим десятилетиям детства и науки. В своём блоге на сайте верхней палаты парламента, опубликованном в честь Дня матери она подчеркнула, что такая инициатива поможет сосредоточить усилия на решении семейных и демографических проблем страны.

«Наш президент наметил желаемый результат в семейной политике на перспективу ближайших 12 лет. Это срок и большой, и одновременно маленький — в масштабах исторического развития и демографических процессов», — написала Матвиенко.

Председатель Совета Федерации также указала на важность комплексной и скоординированной работы в области семейной политики. Она выразила мнение, что только при таком подходе можно добиться желаемых результатов и преодолеть разрозненность в действиях.

Она также напомнила, что с предыдущего Года семьи прошло уже 16 лет. Несмотря на множество предложений, реализованных в рамках национальных проектов и государственных программ, результат в виде полного демографического перелома не был достигнут. В завершение председатель СФ поздравила матерей России с праздником и подчеркнула важность их роли в обществе и государстве.