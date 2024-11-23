С 1 декабря повысят выплаты семьям с детьми. Как изменится начисление пособий и льгот С 1 декабря появятся новшества, которые касаются социальных выплат, в том числе семьям с детьми. Кто станет получать больше, на сколько и как изменится порядок получения выплат? 22 ноября, 21:15 Выплаты на детей повысят. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Со следующего года появится целый ряд новых мер социальной поддержки для семей с детьми. Многие из них носят региональный характер. Они значительно различаются в зависимости от места проживания семьи. Например, в Московской области с 1 января 2025 года введут ежемесячную выплату приёмным «гостевым» семьям. Размер выплаты зависит от возраста ребенка. На детей до 1 года будет выплачиваться 23 756,90 рубля ежемесячно, от 1 до 12 лет — 18 723 рубля, от 12 до 18 лет — 19 587,68 рубля.

В Калининграде с 1 января 2025 года вырастет размер пособия на содержание в замещающих семьях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Повысят выплату на 28% — до 17 717 рублей.

В Нижегородской области планируется в десять раз повысить доплаты матерям-героиням.

При этом целый ряд новшеств ожидается уже с 1 декабря 2024 года. Так, повысят пособия тем, кому нужно будет переоформлять в декабре детские выплаты, назначенные в прошлом году.

— Допустим, в семье за 2023 год снизился доход, а выплата была ранее назначена в размере 50% прожиточного минимума. В такой ситуации в 2024 году можно получить перерасчёт и повышение размера пособия до 75 или 100%, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Есть новшества и на уровне регионов. Например, в Тамбовской области родители могут получить единовременную денежную выплату при рождении ребёнка в период с 1 октября 2022 года до 31 декабря 2024 года.

— За ней может обратиться один из родителей, но не позднее шести месяцев со дня рождения ребёнка. Сумма выплаты составляет 5000 рублей, — отметила ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская.

В декабре 2024 года в Калмыкии заканчивается право на получение единовременной денежной выплаты. Полагается она женщине, родившей ребёнка в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2024 года в возрасте до 25 лет включительно. Размер выплаты — 30 000 рублей.

В Ивановской области родители могут получать ежемесячную выплату по уходу за первым ребёнком, рождённым в период с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2024 года, до достижения им возраста полутора лет.

Распространяется эта мера поддержки на матерей, которые родили первого ребёнка до достижения возраста 24 лет. Получить её может и отец ребёнка, если, например, мать ограничили в родительских правах или признали безвестно отсутствующей.

Авторы Нина Важдаева