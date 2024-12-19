Многодетная мать из Сургута рассказала, куда поедет в отпуск после звонка Путину

Анна Шенкао — мать пятерых детей, которая задала на прямой линии с президентом Владимиром Путиным очень волнующий её вопрос об отпуске для многодетных. Жительница Сургута подсчитала, что её семье необходимо потратить около 150 тысяч рублей, чтобы поехать на отдых в одну сторону, поскольку билеты стоят очень дорого.

Глава государства в ходе прямой линии дал понять: Анне надо помочь. Life.ru связался с россиянкой и спросил, готова ли она паковать чемоданы.

«Вообще хочется к морю, конечно. Я бы хотела, пускай даже здесь, у нас, куда-нибудь в Сочи. Но моя мечта — это Байкал, но его мы реально себе не можем финансово позволить. Мы смотрели даже Тюмень, горячие источники, но на данный момент мы даже себе туда не можем позволить поехать», — посетовала многодетная россиянка.

Собеседница Life.ru рассказала, что двое её младших детей ещё не были на море, а отпуск сам по себе семья Анны откладывает уже шесть лет — с момента появления четвёртого малыша.

«Мы рассматриваем и май, и сентябрь, даже и октябрь можно, в принципе, почему нет. Даже если мы зимой поедем куда-то погулять, просто воздухом подышать, дети у меня увидят что-то другое, уже будет хорошо», — поделилась Анна.