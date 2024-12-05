«Акцент — на многодетных»: На поддержку российских семей выделят 17 трлн рублей
Мишустин: На реализацию нацпроекта «Семья» будет выделено 17 трлн рублей
Согласно новому нацпроекту «Семья», на поддержку россиян будет направлено свыше 17 триллионов рублей. Ожидается, что это простимулирует увеличение количества многодетных семей в стране. С таким заявлением выступил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
«На реализацию нацпроекта «Семья» из федерального бюджета пойдет более 17 триллионов рублей до 2030 года», — сказал Мишустин.
По словам главы кабмина, нацпроект «Семья» объединит новые и действующие меры для поддержки родителей с детьми. Особое внимание будет уделено созданию условий для увеличения числа многодетных семей, подчеркнул он.
Ранее на этом же заседании президент РФ Владимир Путин сообщил, что кабмин подготовил документы для запуска новых нацпроектов. Также глава государства потребовал оперативно решить всевозможные проблемы, затрудняющие их запуск, до Нового года.
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