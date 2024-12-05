«Акцент — на многодетных»: На поддержку российских семей выделят 17 трлн рублей

Согласно новому нацпроекту «Семья», на поддержку россиян будет направлено свыше 17 триллионов рублей. Ожидается, что это простимулирует увеличение количества многодетных семей в стране. С таким заявлением выступил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«На реализацию нацпроекта «Семья» из федерального бюджета пойдет более 17 триллионов рублей до 2030 года», — сказал Мишустин.