Путин: Кабмин подготовил документы для запуска новых нацпроектов
В Правительстве России завершили подготовку документов для реализации новых национальных проектов, запуск которых запланирован на 2025 год. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
«Главным инструментом, своего рода маршрутом достижения этих целей, станут новые национальные проекты. Они будут запущены со следующего года и рассчитаны на выполнение в течение шести лет. Соответствующие документы правительством подготовлены», — сказал глава государстава.
Ранее на этом же заседании Путин обратил внимание на улучшение дорог в стране. Российский лидер отметил, что за последние шесть лет ситуация в этой сфере объективно стала лучше. Кроме того, он рассказал, что доля авиарейсов, которые соединяют российские города, минуя Москву, превысила 50%.
LIfe.ru