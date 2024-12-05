Путин: Кабмин подготовил документы для запуска новых нацпроектов

В Правительстве России завершили подготовку документов для реализации новых национальных проектов, запуск которых запланирован на 2025 год. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Главным инструментом, своего рода маршрутом достижения этих целей, станут новые национальные проекты. Они будут запущены со следующего года и рассчитаны на выполнение в течение шести лет. Соответствующие документы правительством подготовлены», — сказал глава государстава.