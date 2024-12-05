Путин: Доля авиарейсов между городами России, минуя Москву, превысила 50%
Президент России Владимир России рассказал, что доля авиарейсов, которые соединяют российские города, минуя Москву, превысила 50%. Это заявление прозвучало на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
«Помните, мы с вами раньше постоянно об этом говорили: чтобы слетать в соседний регион, надо через Москву двигаться. Так вот, доля авиарейсов, которые соединяют города, минуя Москву, уже превышает 50%», — поделился российский лидер.
Путин отметил, что прямое авиасообщение укрепляется за счёт модернизации аэропортов и развития маршрутной сети. Президент также подчеркнул, что пока ещё есть над чем работать, но «прогресс заметен».
Ранее глава государства обратил внимание на улучшение дорог в стране. Российский лидер отметил, что за последние шесть лет ситуация в этой сфере объективно стала лучше.
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