Президент России Владимир России рассказал, что доля авиарейсов, которые соединяют российские города, минуя Москву, превысила 50%. Это заявление прозвучало на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Помните, мы с вами раньше постоянно об этом говорили: чтобы слетать в соседний регион, надо через Москву двигаться. Так вот, доля авиарейсов, которые соединяют города, минуя Москву, уже превышает 50%», — поделился российский лидер.

Путин отметил, что прямое авиасообщение укрепляется за счёт модернизации аэропортов и развития маршрутной сети. Президент также подчеркнул, что пока ещё есть над чем работать, но «прогресс заметен».