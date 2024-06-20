Россия и Вьетнам договорились увеличить число прямых авиарейсов между странами

Россия и Вьетнам планируют увеличить количество прямых авиарейсов между странами. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран по итогам визита президента РФ Владимира Путина во Вьетнам.

"Россия и Вьетнам с удовлетворением констатировали устойчивый рост числа прибывающих во Вьетнам российских туристов и высказались за дальнейшее расширение сотрудничества в сфере туризма, в том числе за счёт увеличения числа прямых регулярных и чартерных авиарейсов между двумя странами и упрощения условий для взаимных поездок граждан", — указано в заявлении.