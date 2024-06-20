Россия и Вьетнам договорились увеличить число прямых авиарейсов между странами
Россия и Вьетнам планируют увеличить количество прямых авиарейсов между странами. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран по итогам визита президента РФ Владимира Путина во Вьетнам.
"Россия и Вьетнам с удовлетворением констатировали устойчивый рост числа прибывающих во Вьетнам российских туристов и высказались за дальнейшее расширение сотрудничества в сфере туризма, в том числе за счёт увеличения числа прямых регулярных и чартерных авиарейсов между двумя странами и упрощения условий для взаимных поездок граждан", — указано в заявлении.
В документе уточняется, что Москва и Ханой также продолжают обсуждать ситуацию, связанную с миграционной сферой. Речь идёт об обеспечении благоприятных условий для проживания, работы и учёбы россиян во Вьетнаме и граждан Вьетнама в РФ.
Напомним, что 19 июня Владимир Путин прибыл с государственным визитом во Вьетнам. Это пятая поездка российского лидера в эту азиатскую страну на высшем государственном посту. Президент уже провёл переговоры с вьетнамским коллегой То Ламом, а также встретился с генсеком ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. По словам лидера РФ, Москва готова продолжать сотрудничество в разных областях, в том числе экономических, научно-технических сферах, а также в вопросах обороны, безопасности и гуманитарных контактов.
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