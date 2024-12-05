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5 декабря, 12:06

Путин указал на решение одной из двух главных исторических проблем России

Путин обратил внимание на улучшение дорог в стране

В России наблюдается ощутимое улучшение дорожных сетей страны. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Мы приводим в порядок дорожную сеть страны. За последние шесть лет она объективно стала лучше, причём во многих городах», — сказал лидер РФ.

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Ранее Министерство транспорта России инициировало проект, согласно которому все дороги страны получат собственные имена. В настоящее время лишь федеральные трассы, такие как М-8 «Холмогоры», М-12 «Восток» и Р-504 «Колыма», имеют закреплённые имена.

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Shutterstock / FOTODOM / Maksim Safaniuk

Николай Рюмин
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