Путин указал на решение одной из двух главных исторических проблем России

В России наблюдается ощутимое улучшение дорожных сетей страны. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Мы приводим в порядок дорожную сеть страны. За последние шесть лет она объективно стала лучше, причём во многих городах», — сказал лидер РФ.