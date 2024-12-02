Минтранс предложил дать имена всем российским дорогам

Министерство транспорта России инициировало проект, согласно которому все дороги страны должны получить уникальные названия. В настоящее время только федеральные трассы, такие как М-8 «Холмогоры», М-12 «Восток» и Р-504 «Колыма», имеют закреплённые имена. Ведомство предлагает расширить эту практику на региональные и местные дороги, а также на те, что принадлежат частным владельцам, сообщает «Коммерсант».

Согласно проекту поправок, названия дорог должны отражать соединяемые населённые пункты. Также допускается использование имён географических объектов, исторических событий и учёт национальных традиций и особенностей местности. Это позволит не только улучшить навигацию, но и подчеркнуть культурное и историческое наследие регионов.

В России насчитывается 1,58 миллиона километров автодорог, из которых 1 миллион километров — местные, 502 тысячи километров — региональные и 66,2 тысячи километров — федеральные. Присвоение имён всем дорогам страны станет масштабным проектом, который потребует активного участия региональных и местных властей.

Помимо инициативы по именованию дорог, в России активно внедряются экологические технологии в строительстве дорожной инфраструктуры. С 2021 по 2023 год при строительстве трёх федеральных автодорог было использовано более 5,7 миллиона тонн вторсырья, включая переработанные отходы мобильных телефонов и телевизоров. Это способствует не только снижению затрат на строительство, но и уменьшению экологического следа.