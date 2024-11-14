Названы плюсы повышения скорости на российских дорогах, как на автобанах в Германии

Автоэксперт Пётр Шкуматов считает хорошей идею депутатов Госдумы разгоняться на некоторых российских трассах до 150 км/ч. По его словам, это хороший скоростной режим для современных дорог и самый оптимальный с точки зрения расхода топлива.

«Это госкомпания «Автодор» — М-12, М-11, участки трассы М-4 действительно позволяют такую скорость развить совершенно безопасно. У нас сейчас максимальная скорость на таких дорогах — 130 км/ч, но в целом там нет никаких проблем сделать 150 или даже выше скоростной режим», — отметил автоэксперт в эфире радио «Комсомольская правда».

Шкуматов напомнил, что российские автомагистрали сегодня делаются почти по тем же нормативам, что и автобаны в Германии. Только немецкие автобаны по большей части безлимитные — там вообще нет ограничения по скорости, а у нас сначала было 110, сейчас 130, и вот теперь «дозрели» до 150 км/ч.

«Опять же надо вспомнить, что на трассах М-12 и М-11 нет камер фиксации нарушений, штрафы не приходят. Можно ехать с любой скоростью. То есть люди выбирают сами удобный, комфортный и экономичный скоростной режим и получается так, что подавляющее большинство автовладельцев голосует за вот этот самый диапазон 130-150 км/ч», — подытожил он.