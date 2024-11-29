На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области введут зимний режим скорости с декабря

С 1 декабря текущего года на автодороге М-4 «Дон» в Ростовской области будет изменен скоростной режим. Это решение принято в связи с наступлением зимнего периода и необходимостью повышения безопасности дорожного движения в сложных погодных условиях, сообщили в пресс-службе регионального правительства.сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В летний период на участках с 777-го по 933-й км и с 1091 по 1119 км действовал повышенный скоростной режим. Легковым и грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн было разрешено двигаться со скоростью до 110 км/час. Однако с 1 декабря максимальная разрешенная скорость на этих отрезках трассы будет снижена до 90 км/час.

Изменение скоростного режима связано с необходимостью адаптации к зимним условиям, когда погодные факторы могут существенно повлиять на безопасность движения. Снижение скорости позволит уменьшить риск дорожно-транспортных происшествий, которые часто случаются из-за недостаточной видимости, обледенения дорожного покрытия и других неблагоприятных погодных условий.

Сегодня в Ростовской области, рядом с федеральной трассой М4 «Дон», произошёл пожар на нефтебазе, вызванный атакой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). что несмотря на возникшее задымление, движение по трассе остаётся открытым в обоих направлениях, сообщили в МЧС и ГИБДД.

При этом движение не затруднено. Задымления на участке дороги нет, поскольку ветер северного направления дует параллельно трассе, что предотвращает ухудшение видимости. Водителей интересует, будет ли перекрыта трасса, однако в госкомпании «Автодор» пояснили, что это решение не входит в их компетенцию.