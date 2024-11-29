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29 ноября, 12:50

Обломки БПЛА с фрагментами взрывчатки находят в Ростовской области после атаки

Вокруг населённых пунктов в Ростовской области находят фрагменты сбитых украинских беспилотников со взрывчатыми частями после ночной атаки ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

«За пределами населённых пунктов сейчас находят обломки упавших БПЛА с элементами взрывного устройства», — написал Слюсарь в телеграм-канале.

По его словам, это результат работы средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые не дают беспилотникам долетать до целей.

Средства ПВО и РЭБ нейтрализовали два украинских дрона в Воронежской области
Средства ПВО и РЭБ нейтрализовали два украинских дрона в Воронежской области

Напомним, что этой ночью ВСУ атаковали Ростовскую область с помощью беспилотников, к утру было нейтрализовано три десятка дронов. Позже губернатор о пожаре на промышленном объекте в Каменском районе области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Николай Рюмин
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