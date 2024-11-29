Обломки БПЛА с фрагментами взрывчатки находят в Ростовской области после атаки

Вокруг населённых пунктов в Ростовской области находят фрагменты сбитых украинских беспилотников со взрывчатыми частями после ночной атаки ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

«За пределами населённых пунктов сейчас находят обломки упавших БПЛА с элементами взрывного устройства», — написал Слюсарь в телеграм-канале.

По его словам, это результат работы средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые не дают беспилотникам долетать до целей.