Обломки БПЛА с фрагментами взрывчатки находят в Ростовской области после атаки
Вокруг населённых пунктов в Ростовской области находят фрагменты сбитых украинских беспилотников со взрывчатыми частями после ночной атаки ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
«За пределами населённых пунктов сейчас находят обломки упавших БПЛА с элементами взрывного устройства», — написал Слюсарь в телеграм-канале.
По его словам, это результат работы средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые не дают беспилотникам долетать до целей.
Напомним, что этой ночью ВСУ атаковали Ростовскую область с помощью беспилотников, к утру было нейтрализовано три десятка дронов. Позже губернатор о пожаре на промышленном объекте в Каменском районе области.
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