Путин: За 6 лет ликвидированы 157 свалок, которые отравляли жизнь людям
За последние шесть лет в России было ликвидировано более 150 крупных свалок, которые отравляли жизнь гражданам. О работе нацпроекта «Экология» рассказал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
«В рамках национального проекта «Экология» в 60 регионах ликвидировано 242 объекта от накопленного вреда окружающей среде, в том числе 157 крупных свалок, которые в прямом смысле слова отравляли жизнь людям», — сказал лидер.
Глава государства отметил, что объекты были ликвидированы, а оставшиеся полигоны рекультивированы. Это сделало безопаснее жизнь более 20 миллионов человек.
Ранее Life.ru писал, что школьники из сборной России взяли золото на Международной олимпиаде по вопросам изменения климата и экологическим проблемам. На втором месте оказалась сборная Белоруссии, а бронза досталась школьникам с Сейшельских островов.
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