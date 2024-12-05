Путин: За 6 лет ликвидированы 157 свалок, которые отравляли жизнь людям

За последние шесть лет в России было ликвидировано более 150 крупных свалок, которые отравляли жизнь гражданам. О работе нацпроекта «Экология» рассказал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«В рамках национального проекта «Экология» в 60 регионах ликвидировано 242 объекта от накопленного вреда окружающей среде, в том числе 157 крупных свалок, которые в прямом смысле слова отравляли жизнь людям», — сказал лидер.

Глава государства отметил, что объекты были ликвидированы, а оставшиеся полигоны рекультивированы. Это сделало безопаснее жизнь более 20 миллионов человек.